Луис Альберто хочет уйти из «Лацио», игроком интересуются в Италии и Испании

Испанский футболист Луис Альберто хочет покинуть римский «Лацио» в летнее трансферное окно. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, игрока ждали в «Роме», однако он не явился на медобследование. Сообщается, что 28-летним Альберто интересуются клубы из Италии и Испании, однако президент «Лацио» Клаудио Лотито не хочет расставаться с игроком.
Альберто выступает за «Лацио» с 2016 года. Ранее он играл за «Депортиво», «Малагу», «Ливерпуль» и «Севилью». Контракт футболиста с римским клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.
В завершившемся чемпионате Италии Альберто провёл 34 матча (33 в основе), забил девять голов, отдал две голевые передачи и получил пять жёлтых карточек.
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