Д. Уткин: конфликта с Мусаевым не было, но после его ухода из «Краснодара» мы не общались

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, который проведёт следующий сезон в «Ахмате» на правах аренды, рассказал о взаимоотношениях с бывшим наставником «быков» Мурадом Мусаевым.
«Нормальные отношения. Конечно, проводился анализ, всё показывалось, по каким моментам мной были недовольны. Всё показывалось. Было не так, что посадили и молчали. Речь Мусаева, когда он на меня ругался? Ну, это даже не причина. Это обычные игровые моменты, когда тренер недоволен. Конечно, то, что попало в телеэкраны, это неприятно, но это нормально.
Анализировал свою игру. Тяжело сказать, почему произошёл спад, на самом деле. Может, одну-две игры я неярко сыграл и сел на скамейку запасных, а дальше уже было тяжело даже психологически. Я понимал, что вернулся туда, с чего начинал, — со скамейки запасных. Мне надо было заново всё доказывать. Конечно, я не опускал руки, продолжал работать. Но уже не попадал постоянно в состав.
Как такового конфликта не было. Да, был какой-то конструктивный разговор, каждый сказал свое мнение и всё. Это всё раздуто. Сообщения с поддержкой Мусаеву, когда он уходил, не писал. После его ухода из «Краснодара» мы не общались», — цитирует Уткина «Матч ТВ».
- 8 июля 2021
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