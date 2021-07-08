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Гершкович: мы хотим расправы или на чемпионат мира? Если второе, Черчесова нужно оставить

Гершкович: мы хотим расправы или на чемпионат мира? Если второе, Черчесова нужно оставить
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Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал возможную отставку наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Раздаётся немало голосов за отставку Черчесова. Но надо думать не только о сегодняшнем дне. 1 сентября играть против фаворита группы, хорватов. Сборная уже вошла в отборочный цикл. Черчесов знает обстановку, людей, собственные ошибки. Поставь сейчас кого-то другого, риск будет намного выше. Да и кого? Кто возьмется менее чем за два месяца до важнейших матчей принять сборную и дать результат? Надо определиться, чего мы хотим. Обновления — одно, расправы — другое, на чемпионат мира — третье. Если на чемпионат мира, нынешний тренерский штаб нужно оставить, на мой взгляд.

Мы во многом потому и провели техком в такой форме, чтобы не выбить уверенность из людей, возглавляющих сборную, оказать им помощь, содействие, не навредить. Пропустить чемпионат мира будет самым плачевным результатом», — цитирует Гершковича «Матч ТВ».

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