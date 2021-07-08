Гершкович: мы хотим расправы или на чемпионат мира? Если второе, Черчесова нужно оставить

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал возможную отставку наставника национальной команды Станислава Черчесова.



«Раздаётся немало голосов за отставку Черчесова. Но надо думать не только о сегодняшнем дне. 1 сентября играть против фаворита группы, хорватов. Сборная уже вошла в отборочный цикл. Черчесов знает обстановку, людей, собственные ошибки. Поставь сейчас кого-то другого, риск будет намного выше. Да и кого? Кто возьмется менее чем за два месяца до важнейших матчей принять сборную и дать результат? Надо определиться, чего мы хотим. Обновления — одно, расправы — другое, на чемпионат мира — третье. Если на чемпионат мира, нынешний тренерский штаб нужно оставить, на мой взгляд.



Мы во многом потому и провели техком в такой форме, чтобы не выбить уверенность из людей, возглавляющих сборную, оказать им помощь, содействие, не навредить. Пропустить чемпионат мира будет самым плачевным результатом», — цитирует Гершковича «Матч ТВ».