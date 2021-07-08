Видео: безумие в Лондоне после выхода сборной Англии в финал Евро-2020

Сборная Англии одолела национальную команду Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020, который проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Соперники обменялись голами в основное время, а в дополнительное англичане дожали соперника и выиграли — 2:1.



После окончания матча английские фанаты отправились на улицу праздновать успех. Некоторые из них залезли на телефонные будки и автобусы и принялись петь свою традиционную песню Football Is Coming Home.

В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.