Новичок ЦСКА Максим Мухин назвал футболиста, которого считает примером для подражания

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, кого из профессиональных футболистов считает примером для подражания.



«Опорник не всегда должен быть габаритным. Есть тот же Н'Голо Канте, он необъемный, невысокий, но зато выгрызает всё. Для меня — пример», — сказал Мухин в интервью пресс-службе ЦСКА.



Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, но не смог отметиться результативными действиями. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией. Позже стало известно о его переходе в московский ЦСКА.