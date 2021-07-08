Юрий Семин оценил скандальный пенальти в пользу Англии в полуфинале Евро-2020

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил скандальный пенальти, назначенный в ворота сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Англии (1:2 ДВ) за падение нападающего Рахима Стерлинга.



«В таком матче ставить такой пенальти… Это было несправедливо. Это был потрясающий матч, высочайший уровень напряжения. Считаю, защитник не фолил. Почему ВАР не помог? Не понимаю. Рефери судил блестяще, но принял вот такое решение. Матч был крутой, полное трибуны, было много эмоций. Они показали зрителям, что футбол не стоит на месте, что игроки становятся выше и выше в своём мастерстве», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В финале турнира сборная Англии встретится с Италией, которая в своём полуфинальном матче обыграла Испанию. Встреча состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».