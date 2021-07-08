И. Федотов объяснил, почему судья проигнорировал второй мяч на поле перед пенальти Англии

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, случившийся в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020 Англия — Дания (2:1 ДВ) перед назначением пенальти в пользу хозяев.



В конце первой половины дополнительного времени англичане получили право исполнить пенальти. Вратарь Каспер Шмейхель отразил удар нападающего Гарри Кейна, но тот сыграл на добивании. При этом за несколько секунд до назначения 11-метрового на поле оказалось сразу два мяча. Форвард Рахим Стерлинг и сопровождавший его защитник пронеслись мимо лишнего снаряда и не коснулись его.



«Эти разговоры особого внимания не стоят. Здесь Маккели не остановил игру и сделал всё правильно — второй мяч никак не мешал игрокам, не отвлекал их. По правилам нужно было продолжать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.