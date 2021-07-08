«Ливерпуль» представил гостевую форму на сезон-2021/2022

«Ливерпуль» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в следующем сезоне.



Футболка, у которой присутствует воротник, выполнена в светлых тонах, а вставки сделаны светло-красными и тёмно-зелёными. Дизайн является отсылкой к форме сезона-1996/1997. Техническим спонсором мерсисайдцев является американская фирма Nike.

Фото: Официальный «твиттер» ФК «Ливерпуль»

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив лишь «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», и квалифицировался в Лигу чемпионов. В Лиге чемпионов мерсисайдцы добрались до четвертьфинала, где проиграли мадридскому «Реалу». Из Кубка Англии подопечные Юргена Клоппа вылетели на стадии 1/16 финала, уступив «Манчестер Юнайтед».