Арбитр Федотов: Карасёв бы не назначил такой пенальти в пользу Англии. Поэтому и не судил

Судья Игорь Федотов выразил уверенность, что его коллега Сергей Карасёв не назначил бы пенальти в эпизоде с падением нападающего Рахима Стерлинга в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020 между Англией и Данией (2:1 ДВ).



«Конечно, Карасёв, зная его опыт и помня, как он поступил в игре Нидерландов и Чехии, такой пенальти бы не назначил. Только если бы его очень попросили сверху. Брих — тем более, он бы вообще мимо этого эпизода прошёл. Но Карасёв и Брих поэтому Англию в полуфинале и не судили. А Маккели устроить цирк и забить последний гвоздь в крышку гроба Дании было несложно: захотел увидеть нарушение и увидел.



А теперь весь мир будет болеть за Италию в финале, в ворота которой тоже ввалят глупый 11-метровый: Куйперсу терять нечего, он заканчивает. Очень жаль, что хороший в целом для арбитров турнир умудрились загадить одним эпизодом», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.