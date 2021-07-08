Арбитр Федотов: Карасёв бы не назначил такой пенальти в пользу Англии. Поэтому и не судил

Судья Игорь Федотов выразил уверенность, что его коллега Сергей Карасёв не назначил бы пенальти в эпизоде с падением нападающего Рахима Стерлинга в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020 между Англией и Данией (2:1 ДВ).
«Конечно, Карасёв, зная его опыт и помня, как он поступил в игре Нидерландов и Чехии, такой пенальти бы не назначил. Только если бы его очень попросили сверху. Брих — тем более, он бы вообще мимо этого эпизода прошёл. Но Карасёв и Брих поэтому Англию в полуфинале и не судили. А Маккели устроить цирк и забить последний гвоздь в крышку гроба Дании было несложно: захотел увидеть нарушение и увидел.
А теперь весь мир будет болеть за Италию в финале, в ворота которой тоже ввалят глупый 11-метровый: Куйперсу терять нечего, он заканчивает. Очень жаль, что хороший в целом для арбитров турнир умудрились загадить одним эпизодом», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 8 июля 2021
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