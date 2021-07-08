Сын Сергея Юрана продолжит карьеру в «Роторе»

«Ротор» подписал контракт с защитником Артёмом Юраном, который является сыном главного тренера клуба «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана, сообщает пресс-служба волгоградцев. Соглашение с игроком рассчитано на один год.
Артём начинал заниматься футболом в ДЮСШ «Зоркий» (Красногорск). Затем перешёл в академию московского ЦСКА. Выступал за подмосковные «Химки», «Зоркий» и рижское «Динамо».
Напомним, в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. В итоге уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России по итогам сезона-2020/2021 стал санкт-петербургский «Зенит».
- 8 июля 2021
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