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Рыков: Петреску мне ничего не дал. Он импульсивный: визжит и по любому поводу истерит

Рыков: Петреску мне ничего не дал. Он импульсивный: визжит и по любому поводу истерит
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Защитник «Урала» Владимир Рыков поделился мнением о бывшем главном тренере «Динамо» Дане Петреску.

«Лучший тренер в российском футболе – Курбан Бердыев. Видно, как команда у него играет. Могу сказать, кто мне ничего не дал. Это Дан Петреску. Я не видел никакого тренировочного процесса. Он кричит, орёт и доводит. Петреску импульсивный: визжит и по любому поводу истерит. Не было тренерской руки. То, что Петреску играл в «Челси», – это же не тренерское качество, это футбольное прошлое. Мы говорим о тренере: он чисто эмоционально настраивал команду. Да, физическая подготовка была. Было видно, что Петреску с головой относится к делу, а именно по футболу он очень слабый.

Что бы взял у Черчесова как будущий тренер? Я с ним не работал. Наверное, уверенность в себе. Я уверенный в себе человек, но у каждого бывает свое мнение. Важно, кто тебя окружает, что тебе подсказывают друзья. Для этого они и нужны, чтобы было с кем поделиться, и они направили тебя в правильное русло», — цитирует Рыкова Eurosport.

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