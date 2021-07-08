Конате превратил объявление своего номера в «Ливерпуле» в шоу с файерами и фейерверком

Новичок «Ливерпуля» защитник Ибраима Конате эффектно объявил свой игровой номер в новой команде.



22-летний французский футболист собрал своих друзей на спортивной площадке, а сам сел на стул перед сумкой, в которой лежала футболка. Когда Ибраима достал майку с пятым номером, вокруг зажглись файеры. Также друзья Конате запустили фейерверк.

Видео с Конате:

Конате начинал карьеру в «Сошо», а в 2017 году перебрался в «РБ Лейпциг». С 2019 года вызывается в молодёжную сборную Франции. В завершившемся сезоне 22-летний защитник принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки.



«Ливерпуль» по итогам минувшей кампании занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в Лигу чемпионов.