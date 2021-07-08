В «Спартаке» рассказали о восстановлении Павла Маслова после травмы

Защитник «Спартака» Павел Маслов продолжает восстанавливаться после травмы. Футболист уже приступил к беговой работе на поле, сообщает пресс-служба красно-белых. Павел работает по индивидуальной программе.



Ранее стало известно, что у Маслова случился рецидив старой травмы. Есть накопленные воспалительные изменения, связанные с перегрузкой за продолжительный период. Такая же проблема беспокоила Павла по ходу минувшего сезона.



Маслов на молодёжном уровне выступал за ЦСКА и «Тюмень». В тюменской команде в 2016 году дебютировал на взрослом уровне, а спустя два года перебрался в «Спартак». В завершившемся сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два автогола.

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