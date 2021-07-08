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Гари Невилл отреагировал на выход сборной Англии в финал Евро-2020

Гари Невилл отреагировал на выход сборной Англии в финал Евро-2020
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Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл прокомментировал выход национальной команды в финал чемпионата Европы — 2020 после победы в полуфинальном матче с Данией (2:1 ДВ).

«Раньше нам это не удавалось. Мы пережили столько боли, нервозности и разочарования, а теперь сыграем в финале. В ближайшие несколько дней этим парням нужно будет максимально сконцентрироваться. Нам же это не нужно, вся страна стоит на ушах. Настоящий национальный праздник, наслаждайтесь», — цитирует Невилла Reuters со ссылкой на ITV.

В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Турнирная таблица Евро-2020
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