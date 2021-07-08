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«На опыте». 37-летний Андрей Ещенко забил рабоной на тренировке «Спартака»

«На опыте». 37-летний Андрей Ещенко забил рабоной на тренировке «Спартака»
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко забил рабоной на тренировке красно-белых. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» московского клуба.

«Ловкость ног и никакого мошенничества. Андрей Ещенко на опыте», — подписала публикацию пресс-служба «Спартака».

Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Защитник перешёл из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. В минувшем сезоне футболист провёл 16 матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, 5 июля московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2. Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах московская команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).

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