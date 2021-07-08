Появились фото формы «Краснодара» на сезон-2021/2022

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии двух комплектов игровой формы «Краснодара», в которых команда выступит в сезоне-2021/2022.
Домашняя форма выполнена в традиционном для «быков» чёрном и зелёном цветах. На футболке присутствует узор. Гостевой комплект сделан с таким же узором, но в голубом цвете. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Puma.
Фото: Footy Headlines
Фото: Footy Headlines
В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. От зоны еврокубков «быков» отделили 12 очков, от зоны вылета — 19. В ходе сезона у коллектива сменился главный тренер — вместо Мурада Мусаева краснодарцев возглавил Виктор Гончаренко, который до этого работал в ЦСКА.
- 8 июля 2021
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