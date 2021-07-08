Гончаренко назвал сроки восстановления Петрова, Рамиреса и Вандерсона

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, когда в состав вернутся игроки сборных и травмированные футболисты.
«Безусловно, это не самая приятная составляющая, некоторые вещи пришлось нарабатывать без ряда игроков основы. Но Ионов и Сафонов уже с нами, шведов ждём чуть позже. На втором сборе поработаем все вместе, чтобы в хорошем состоянии подойти к старту чемпионата. Футбол сейчас таков, что идеальных ситуаций для тренера нет: не бывает такого, чтобы все одновременно вышли из отпуска и приступили к работе. Всегда есть травмы, трансферы, вызовы в сборные… И даже в таких условиях нужно создавать команду, которая побеждает.
Восстановление Петрова и Рамиреса идёт по плану. Рамирес уже получает игровое время, которое постепенно растет. Со следующей игры начнем подключать Петрова. Ребята перенесли серьёзные травмы, и тут тонкая грань: с одной стороны, хочется дать им больше игровой практики, с другой, мы должны не допустить рецидив.
К сожалению, возвращение Вандерсона ожидаем нескоро. Он вернётся в строй не раньше, чем в начале следующего года. И это проблема: мы потеряли креативного игрока на легионерской вакансии. Задаем себе вопрос, как восполнить потерю. Вообще, если сравнивать с победным матчем в Ростове в 30-м туре, прямо сейчас у нас нет полкоманды. Надеемся, что проведем хорошую трансферную кампанию и подойдем к сезону в боевом составе», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.
- 8 июля 2021
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