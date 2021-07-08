«Стерлинг должен быть на гербе «Океана» из Находки». Новый выпуск ЕвроПодкаста

Стерлинг, пенальти, дельфины, вылет сборной Дании и просто АААА! Разбираем, что это было, кто куда нырял и кто самый достойный финалист Евро-2020. Это новый выпуск «ЕвроПодкаста» Евгения Маркова и Григория Телингатера. В гостях – наш коллега по «Чемпионату», инсайдер Андрей Панков. А, значит, Черчесова и нового тренера сборной тоже обсудим.
Канал Гриши Телингатера (АПЛ). Канал Евгения Маркова (путешествия). Канал Андрея Панкова (инсайды).
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Таймкоды выпуска:
00:00 – Как же мы сгорели с пенальти на Стерлинге!
13:00 – В гостях самый добрый журналист «Чемпионата».
16:23 – Данию жалко? Прощаемся с шикарной командой и милой страной!
22:50 – Англия! Если бы вместо Кейна играл Дзюба?
33:12 – Досрочный финал Испания – Италия и бешеная Фурия.
39:37 – Кьеза похож на оглоблю. Так мы восхищаемся Италией.
44:00 – Черчесов аут: за и против.
56:42 – Ждём музыкальный финал, болеем не за Англию!
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