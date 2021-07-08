РФС и Станислав Черчесов ещё не обсуждали условия расторжения контракта

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сегодня, 8 июля, встретился с на тот момент главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и сказал ему, что тот будет уволен. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом стороны ещё не обсуждали условия расторжения соглашения.
Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.
Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 8 июля 2021
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