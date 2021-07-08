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Источник: Станислав Черчесов отказался от неустойки после увольнения из сборной России

Источник: Станислав Черчесов отказался от неустойки после увольнения из сборной России
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Стали известны новые подробности увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Как сообщает телеграм-канал Baza, специалист отказался от выплаты неустойки. Контракт Черчесова был рассчитан до окончания чемпионата мира в Катаре — до декабря 2022 года. По условиям договора он получал € 2,5 млн в год.

Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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