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Василий Уткин отреагировал на увольнение Станислава Черчесова из сборной России

Василий Уткин отреагировал на увольнение Станислава Черчесова из сборной России
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Известный блогер Василий Уткин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Черчесов уволен. Я очень рад. Но отставка — это назначение. Кто будет, вот вопрос», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.

Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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