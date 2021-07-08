Василий Уткин отреагировал на увольнение Станислава Черчесова из сборной России

Известный блогер Василий Уткин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Черчесов уволен. Я очень рад. Но отставка — это назначение. Кто будет, вот вопрос», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.
Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 8 июля 2021
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