Колыванов: поставленная перед Черчесовым задача не была выполнена, всё шло к отставке

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал отставку главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
«Я думаю, что поставленная перед Черчесовым задача не была выполнена. Это обычная процедура. Команда, как и главный тренер, не выходит в следующую стадию — какие-то выводы делаются, кто-то должен отвечать за это. Решение РФС об отстранении Черчесова — к этому всё и шло, поэтому здесь ничего удивительного нет.
Всё познаётся со временем. У нас много прекрасных российских специалистов. Я, честно говоря, даже не знаю, кого выбирать. Всё всегда зависит от результата. Если будет результат, значит, скажут, что угадали с тренером, подходящая кандидатура. Если не будет результата — уберут этого, придёт другой. В спорте всегда так: есть результат — ты работаешь, нет результата — нет. Поэтому однозначно нужен человек, который разбирается в футболе, который поработал на хорошем уровне, которого будут уважать футболисты. Он должен быть независимым, принимать решения так, чтобы ему не навязывали каких-то игроков его дружеские отношения», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 8 июля 2021
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