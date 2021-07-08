Червиченко — о сменщике Черчесова: почему бы не вернуться к кандидатуре Аленичева

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.



«Решение об увольнении Черчесова абсолютно логичное, когда два турнира не просто проиграно, а разгромно, особенно, в последних матчах. В Лиге наций пятерочку пропустили, на Евро 1:4 последний матч. Считаю, что после этого надо расставаться. Но сейчас с расставанием затянули, и чем больше тянем, тем хуже. Впереди важнейший матч с хорватами, а мы без тренера, только расстались с одним, а теперь надо сразу с другим вопрос урегулировать.



Черчесов запомнится достаточно дерзким, хорошим выступлением на чемпионате мира. Все радовались, тогда реально всю страну порадовали, но это если мы говорим про белое. А если говорить про чёрное, то запомнится неадекватными вызовами непонятных людей в сборную, каким-то упрямством к определённым игрокам, когда все видят, что они не тянут, а Черчесов упорно их оставлял. Это ни к чему не привело, кроме негодования болельщиков.



Думаю, надо давать шанс тренерам новой волны: Карпину, Черевченко, может быть, к Аленичеву вернуться. Я думаю, в нынешней ситуации, когда ответственные матчи на носу, выбор в пользу иностранца спорен. Иностранец не сможет вникнуть во внутреннюю жизнь и в остальные нюансы за оставшееся время. Он должен будет безвылазно сидеть в России и посещать все матчи старта сезона РПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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