В Госдуме отреагировали на увольнение Станислава Черчесова из сборной России

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.



«Мой ответ простой: может быть, сейчас я буду непопулярным и попаду в зону критики больших специалистов, каковым я себя не считаю, но спорт, будь то футбол, хоккей, волейбол или шахматы, живёт по одним и тем же правилам. Сейчас мы нашли крайнего — Станислава Черчесова. Во многом, наверное, есть логика, но Черчесов работал с теми спортсменами, которые у него есть. Если речь идёт о чемпионате России, то добрая половина игроков, а может быть, даже больше — это представители других стран: дорогие, классные и мощные игроки. Почему? Не потому, что мы такие маньяки и набираем иностранцев, чтобы потратить деньги, а потому, что у нас не хватает своих высококлассных игроков, которые могут представлять Россию на международных турнирах и в том числе поднять уровень российского чемпионата. Это плохо.



Надо понять, чего мы хотим. Если мы хотим свалить всё на Черчесова… Я считаю, Черчесов сделал всё возможное. У него было ограничение в спортсменах, которых он мог вызвать на сборы и формировать состав национальной команды. Недостаточно базового состава из детей, потом — юношеский спорт, молодёжка, потом национальная команда. Недостаточно. Варианта вижу два: если мы хотим с вами прямо сейчас и сегодня получить результат, то выход один: натурализация игроков по методу нашего классного игрока Фернандеса. Считаю, он играет не хуже игроков, которые родились в России и любят её. Он уже ничуть не меньше любит Россию, как и любит футбол.



С другой стороны, я смотрю, как играют наши ребята, которые здесь родились. Как-то не очень у них получается. Читаю новости, и то ли денег много, то ли денег мало… Мы за бабки играем, что ли, или за национальный флаг, за нашу страну? Непонятно — тут у меня, как говорится, вопросы. Если сегодня и срочно, то только таким образом. Кого бы сейчас ни поставили — даже самого высококлассного, самого дорогущего тренера в этой вселенной, даже если из космоса… Ему всё равно, он сам на поле-то не выходит. Выходят те игроки, которых ему выдают. Это раз.



Если мы говорим с вами о популярном, то, конечно, не ранее чем через пять лет можно достигнуть результата. Надо обратить внимание на нашу молодёжь, на будущих игроков. Вложить все силы, умения, средства и как раз туда пригласить самых лучших тренеров мира, чтобы они помогали нам формировать команду. Обратите внимание на детский спорт, чтобы у нас был такой запас игроков, чтоб они на конкурентоспособной основе могли попасть в национальную команду. А сейчас мы берём из того, что есть», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.