Губерниев: Черчесова никто не собирался выгонять до эпической пресс-конференции

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России из-за его пресс-конференции, слова на которой вызвали шквал критики со стороны общественности.
«Черчесова никто не собирался выгонять до эпической пресс-конференции. И, кстати, он сам туда вызвался. Сам хотел поговорить (если это можно назвать разговором). До этого примерно в той же манере он общался в студии «Останкино» с Казанским в начале зимы. Станислав Саламович ничего тогда не понял и не услышал никого, кроме себя. «Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше!» Тренер решил, что ему можно всё. А это не так.
То, что и как ты говоришь в публичном поле, в наши дни едва ли не важнее результатов. А если ты становишься токсичным, то защищать тебя сложно. А с какого-то момента — понятно какого — уже и невозможно», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
- 8 июля 2021
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