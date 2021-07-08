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Губерниев: Черчесова никто не собирался выгонять до эпической пресс-конференции

Губерниев: Черчесова никто не собирался выгонять до эпической пресс-конференции
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Популярный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России из-за его пресс-конференции, слова на которой вызвали шквал критики со стороны общественности.

«Черчесова никто не собирался выгонять до эпической пресс-конференции. И, кстати, он сам туда вызвался. Сам хотел поговорить (если это можно назвать разговором). До этого примерно в той же манере он общался в студии «Останкино» с Казанским в начале зимы. Станислав Саламович ничего тогда не понял и не услышал никого, кроме себя. «Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше!» Тренер решил, что ему можно всё. А это не так.

То, что и как ты говоришь в публичном поле, в наши дни едва ли не важнее результатов. А если ты становишься токсичным, то защищать тебя сложно. А с какого-то момента — понятно какого — уже и невозможно», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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