Гончаренко прокомментировал неудачные результаты «Краснодара» на сборах

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался по поводу неудачных результатов своей команды на первых сборах в Австрии. «Быки» провели три контрольных матча, в которых дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

«Это наш первый большой подготовительный период в «Краснодаре». Команда привыкает к тренерскому штабу, мы — к команде. Парни работают в двухразовом режиме. Мне очень нравится отношение футболистов к работе: все тренируются с большим желанием. Ребятам приходится выдерживать большие нагрузки, но все справляются и профессионально относятся к восстановлению.

Кто бы что ни говорил, для тренера важен результат. Побеждать хочется всегда. С другой стороны, в моей практике были случаи, когда побеждали на сборах, но ничего не могли выиграть в сезоне. Давайте исходить из того, что это подготовка. Важно, что футболисты на поле принимают решения на фоне усталости, а мы регулярно получаем пищу для размышлений. Это позволяет понять, в каком направлении нужно двигаться дальше. Пробуем разные сочетания в защите, ищем лучший вариант.

В любом матче ты будешь чем-то доволен, а чем-то — нет. Важно разговаривать с командой на одном языке, а футболисты должны понимать, что такое командная структура в атаке и обороне. Вот над чем мы сейчас работаем», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.