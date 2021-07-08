Маунт подарил юной зрительнице свою футболку, после чего девочка разрыдалась от счастья

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт подарил юной зрительнице свою футболку национальной команды, после чего девочка разрыдалась от счастья. Эпизод произошёл после вчерашнего матча Англия — Дания на Евро-2020 (2:1 ДВ).

Хавбек Маунт был заменён на 95-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Филип Фоден. Спустя девять минут Гарри Кейн забил гол с пенальти, который в итоге и вывел англичан в финал турнира.

В финале чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встретится со сборной Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в воскресенье, 11 июля. Начало — в 22:00 мск. Итальянцы, в свою очередь, на пути в финал обыграли сборную Испании. Для выявления победителя потребовалась серия пенальти.