Радимов: сборной России нужен тренер не «вдолгую», а тот, кто встряхнёт команду эмоциями

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу отставки Станислава Черчесова с поста наставника сборной России и поделился мнением о том, кто должен занять место «у руля» национальной команды.

«Станиславу Черчесову надо огромный плюс записать за ЧМ-2018. Можно сколько угодно говорить, внятной или невнятной была игра сборной России, но команда дошла до четвертьфинала, где уступила только в серии пенальти. Конечно, заслуга Черчесова в этом велика! И надо сказать ему за это большое спасибо. В том числе за наши эмоции. А огромный минус — это нынешний чемпионат Европы. На нём мы сыграли, мягко говоря, неудачно. При этом я думаю, что в этой ситуации очень большую роль сыграла пресс-конференция Черчесова после Евро и последовавший за ней эфир на «Матч ТВ». Те ответы, вернее, не ответы, а вообще всё, что происходило в прямом эфире, сыграло одну из ключевых ролей в его уходе с поста главного тренера сборной России.

Россиянин или иностранец — в данной ситуации неважно абсолютно. Это должен быть человек, который эмоционально может встряхнуть команду в преддверии решающих матчей в отборочном цикле к ЧМ-2022. Уже в начале сентября играть с хорватами, и понятно, что стоит в целом на кону — поездка в Катар. Мне кажется, стоит выбрать человека, который способен зарядить команду эмоциями. То есть на этот раз назначать тренера не «вдолгую». Необязательно такого, который будет говорить: я привлеку молодёжь, через года два-три создам новую команду. Он должен сейчас встряхнуть сборную эмоционально. Приведу пример. Помните отборочный цикл к Евро-2004, когда при Валерии Газзаеве проиграли Албании и Грузии, после чего был назначен Георгий Ярцев? Тогда он встряхнул команду эмоциями, и на Евро команда в итоге вышла. Что-то подобное тоже должно быть и сейчас», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».