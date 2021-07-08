Игнатьев: Черчесов вошёл в историю после ЧМ-2018. Теперь, возможно, возглавит «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об отставке Станислава Черчесова.
«У работы Черчесова в сборной есть две стороны. Первая — успешное выступление на чемпионате мира в России. Качество игры тогда соответствовало нашим чаяниям. Те волнения, которые мы испытывали, объединяли народ. Думаю, это было зарождение веры в наш футбол.
Вторая часть — провал на чемпионате Европы. Неуспешное выступление, если говорить о качестве игры, которое также не подкреплялось результатом.
Реакция на увольнение? Такова доля тренера. Нет ни одного тренера, которого не уволили бы. Это адекватная реакция руководства.
Благодаря ЧМ-2018 Черчесов вошёл в историю сборной, российского футбола. Сначала как игрок, теперь — как тренер.
Каким Черчесов запомнится? Это что, похороны? Возможно, завтра он возглавит «Спартак». Его не надо хоронить. Он действующий тренер в рабочем состоянии», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 8 июля 2021
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