Почётный президент РФС: Черчесов запомнится как успешный тренер для сборной России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Работа Черчесова — целая история. Он запомнится как успешный тренер. Команда, которую он возглавлял, вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу.



Для меня отставка не стала какой-то сногсшибательной новостью. Последние несколько недель только об этом и говорили. В РФС явно не сгоряча решали, а, очевидно, встретившись с Черчесовым. После этого было принято решение. Всё было сделано грамотно президентом РФС Дюковым. Он всё абсолютно правильно провернул.



Почему Черчесову ранее выразили поддержку, а теперь уволили? Поддержку выразил технический комитет. Смысл технического комитета — не выносить приговор. Они должны детально разобраться в правильности подготовки, в выборе состава на каждый матч. Дюков знал об этом, воспринял к сведению, но окончательное решение принимает он», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.