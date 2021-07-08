Почётный президент РФС: Черчесов запомнится как успешный тренер для сборной России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Работа Черчесова — целая история. Он запомнится как успешный тренер. Команда, которую он возглавлял, вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу.
Для меня отставка не стала какой-то сногсшибательной новостью. Последние несколько недель только об этом и говорили. В РФС явно не сгоряча решали, а, очевидно, встретившись с Черчесовым. После этого было принято решение. Всё было сделано грамотно президентом РФС Дюковым. Он всё абсолютно правильно провернул.
Почему Черчесову ранее выразили поддержку, а теперь уволили? Поддержку выразил технический комитет. Смысл технического комитета — не выносить приговор. Они должны детально разобраться в правильности подготовки, в выборе состава на каждый матч. Дюков знал об этом, воспринял к сведению, но окончательное решение принимает он», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 8 июля 2021
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