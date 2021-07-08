«Спартак» набрал 1 млн подписчиков в TikTok. Столько же у всех клубов РПЛ в сумме

«Спартак» набрал 1 млн подписчиков в соцсети TikTok. Пост об этом появился в официальном «инстаграме» красно-белых. Московский клуб стал 19-й командой в мире, достигшей этой отметки.

«Спартак» пробил один миллион подписчиков в TikTok! Первые из российских клубов. Вторые за пределами топ-5 чемпионов (впереди только «Аякс»). Столько же подписчиков, сколько у всех команд РПЛ вместе взятых. Дальше — больше!» — говорится в сообщении клуба.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" «Спартака».

Напомним, 5 июля московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2. Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах московская команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).