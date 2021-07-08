«Спартак» набрал 1 млн подписчиков в TikTok. Столько же у всех клубов РПЛ в сумме

«Спартак» набрал 1 млн подписчиков в соцсети TikTok. Пост об этом появился в официальном «инстаграме» красно-белых. Московский клуб стал 19-й командой в мире, достигшей этой отметки.
«Спартак» пробил один миллион подписчиков в TikTok! Первые из российских клубов. Вторые за пределами топ-5 чемпионов (впереди только «Аякс»). Столько же подписчиков, сколько у всех команд РПЛ вместе взятых. Дальше — больше!» — говорится в сообщении клуба.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" «Спартака».
Напомним, 5 июля московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2. Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах московская команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).
- 8 июля 2021
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:41
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:21
-
18:11
-
18:04
-
18:01
-
17:57
-
17:41
-
17:33
-
17:23
-
17:19
-
17:15
-
17:13
-
16:59
-
16:59
-
16:53
-
16:51
-
16:42
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:15
-
16:07
-
15:58
-
15:47
-
15:42
-
15:39
-
15:27
-
15:05