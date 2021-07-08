Тарасов: сваливать всё на Черчесова неправильно. У нас быстро открещиваются от хорошего

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
«Мне всегда было комфортно с Черчесовым. Мне нравился его тренировочный процесс, его штаб. Сваливать всё на тренера тоже неправильно. Установку выполняли игроки. Здесь совокупность проблем. Но у нас такова жизнь и реалии. Если нет результата, убирают тренера. Сейчас не сложилось. Домашний чемпионат мира был классный, но люди забывают такие вещи. У нас быстро открещиваются от хорошего. От любви до ненависти — один шаг. Стоит один раз оступиться, ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю. Вот тут так и получилось», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 8 июля 2021
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:41
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:21
-
18:11
-
18:04
-
18:01
-
17:57
-
17:41
-
17:33
-
17:23
-
17:19
-
17:15
-
17:13
-
16:59
-
16:59
-
16:53
-
16:51
-
16:42
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:15
-
16:07
-
15:58
-
15:47
-
15:42
-
15:39
-
15:27
-
15:05