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Тарасов: сваливать всё на Черчесова неправильно. У нас быстро открещиваются от хорошего

Тарасов: сваливать всё на Черчесова неправильно. У нас быстро открещиваются от хорошего
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Мне всегда было комфортно с Черчесовым. Мне нравился его тренировочный процесс, его штаб. Сваливать всё на тренера тоже неправильно. Установку выполняли игроки. Здесь совокупность проблем. Но у нас такова жизнь и реалии. Если нет результата, убирают тренера. Сейчас не сложилось. Домашний чемпионат мира был классный, но люди забывают такие вещи. У нас быстро открещиваются от хорошего. От любви до ненависти — один шаг. Стоит один раз оступиться, ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю. Вот тут так и получилось», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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