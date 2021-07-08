Р. Билялетдинов: теперь сборной России мимо ЧМ бы не пролететь! Вот это будет больно

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.
«Неожиданности нет. Мне казалось, что по Черчесову будут принимать решение после Евро, но не удивился бы, если бы ему дали доработать. Всё это вписывается в наш российский коридор. Конечно, начнутся споры о новом тренере. Теперь нужно не пороть горячку, а быстро принимать решение, согласовывать юридические нюансы с прежним тренерским штабом и новым. Все планы рассказывают — ого-го! Но только потом они что-то не ого-го.
Сейчас нужно определиться с кандидатами, это должны сделать те, кто имеет не совещательное, а решательное право голоса. Скоро возобновляется чемпионат России. Исходя из него, нужно будет набирать контингент на квалификацию чемпионата мира. Мимо него бы не пролететь! Вот это будет больно», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.
- 8 июля 2021
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