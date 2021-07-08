Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Р. Билялетдинов: теперь сборной России мимо ЧМ бы не пролететь! Вот это будет больно

Р. Билялетдинов: теперь сборной России мимо ЧМ бы не пролететь! Вот это будет больно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.

«Неожиданности нет. Мне казалось, что по Черчесову будут принимать решение после Евро, но не удивился бы, если бы ему дали доработать. Всё это вписывается в наш российский коридор. Конечно, начнутся споры о новом тренере. Теперь нужно не пороть горячку, а быстро принимать решение, согласовывать юридические нюансы с прежним тренерским штабом и новым. Все планы рассказывают — ого-го! Но только потом они что-то не ого-го.

Сейчас нужно определиться с кандидатами, это должны сделать те, кто имеет не совещательное, а решательное право голоса. Скоро возобновляется чемпионат России. Исходя из него, нужно будет набирать контингент на квалификацию чемпионата мира. Мимо него бы не пролететь! Вот это будет больно», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Новость по теме
Федун призвал поблагодарить Черчесова за проделанную в сборной России работу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021