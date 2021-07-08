Орлов: моральное право стать новым тренером сборной России имеет только один человек

Популярный комментатор Геннадий Орлов высказался на тему потенциального сменщика Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.



«Сейчас моральное право стать новым тренером сборной России имеет только один человек. Это Бердыев! Он был дважды чемпионом страны, у него команда хорошо играла с сильнейшими зарубежными клубами. Помните «Барселону» и «Баварию»? Но самое главное другое: он великолепный тактик. Тренер сборной — это именно тактик.



Тренерами сборной назначают тех, кто выигрывал чемпионат страны. Газзаев был тренером, Сёмин был, Романцев был. Вот Семак ещё не был. Но Бердыев дважды побеждал. Потом бросились на зарубежных тренеров, а до этого существовала такая система. Почему Лобановский был тренером сборной долгие годы? Потому что киевское «Динамо» всё выигрывало. Считаю, что можно попробовать Бердыева», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».