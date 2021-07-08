Созин: Черчесов вышел из группы на ЧМ и вывел Россию на Евро. Какие задачи он не выполнил?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я не видел договор между РФС и Черчесовым. Но думаю, что там чётко были прописаны задачи и критерии его оценки: выход из группы на ЧМ в России — сделал, выход на Евро — сделал и на ЧМ-2022. Скажите, какие задачи он не выполнил? Да, неудачно сыграл на Евро, но технический комитет, где работают самые известные тренеры России, не предъявил Черчесову открытых претензий. Я не адвокат Черчесова, да и решение принимает РФС, но почему никто не объясняет, почему уволен Черчесов?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.