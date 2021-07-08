Моуринью не взял на сбор «Ромы» ряд игроков, включая Педро, Пасторе и Клюйверта

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал состав, который будет готовиться к предстоящему сезону. Специалист исключил из команды ряд игроков, которые, по сообщениям итальянских СМИ, будут выставлены на трансфер.

Среди тех, кто не попал на сборы с «Ромой», такие футболисты, как Педро Родригес, Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт, Стивен Н'Зонзи, Федерико Фацио, Давиде Сантон, Вильям Бианда и Анте Чорич. Полный список тех, кого взял Моуринью, опубликован в «твиттере» римского клуба.

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Ромы».

Моуринью начал работу с «Ромой» 1 июля 2021 года. До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Контракт португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.