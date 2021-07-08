«Сегодня праздник, ура!» Рэпер L'One — об отставке Черчесова
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Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Сегодня праздник! Черчесов больше не тренер сборной! Ура! Ура! Ураааа!» — написал L'One в своём «твиттере».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.
В связи с этим инфоповодом футбольная общественность разделилась на два «лагеря»: одни призывают поблагодарить Черчесова за проделанную работу, другие не скрывают радости от увольнения специалиста, с которым сборная России провалилась на чемпионате Европы — 2020.
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