Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заключил новое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт «матрасников».



Новый контракт аргентинского специалиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Напомним, прошлое соглашение Симеоне было рассчитано до конца июня 2022 года. Весь тренерский штаб Симеоне также продлил соглашения вместе с наставником.



Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Ранее специалист работал в «Расинге», «Эстудиантесе», «Ривер Плейте», «Сан-Лоренсо» и итальянской «Катании». По итогам сезона-2020/2021 мадридский клуб стал чемпионом Испании. Это чемпионство стало 11-м для «Атлетико» (сезон-1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021).

Новость по теме «Атлетико» заинтересовался голкипером сборной Швеции