Моуринью: то, что для меня катастрофа, для других — большой успех

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своих результатах на прошлых местах работы.
«На данный момент я тренер «Ромы» и не хочу быть кем-то другим. Здесь много дел, я буду заниматься этим 24 часа в сутки, за исключением времени на сон.
Я выиграл три трофея в «Манчестер Юнайтед», и это было воспринято как катастрофа. Я дошёл до финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом», но мне не позволили сыграть в решающем матче и тоже восприняли это как катастрофу. То, что для меня катастрофа, для других считается большим успехом», — приводит слова Моуринью Football-Italia.
Моуринью начал работу с «Ромой» 1 июля 2021 года. До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.
- 8 июля 2021
-
20:33
-
20:30
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:38
-
19:29
-
19:25
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:41
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:21
-
18:11
-
18:04
-
18:01
-
17:57
-
17:41
-
17:33
-
17:23
-
17:19
-
17:15
-
17:13
-
16:59
-
16:59
-
16:53