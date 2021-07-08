Моуринью: то, что для меня катастрофа, для других — большой успех

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своих результатах на прошлых местах работы.

«На данный момент я тренер «Ромы» и не хочу быть кем-то другим. Здесь много дел, я буду заниматься этим 24 часа в сутки, за исключением времени на сон.

Я выиграл три трофея в «Манчестер Юнайтед», и это было воспринято как катастрофа. Я дошёл до финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом», но мне не позволили сыграть в решающем матче и тоже восприняли это как катастрофу. То, что для меня катастрофа, для других считается большим успехом», — приводит слова Моуринью Football-Italia.

Моуринью начал работу с «Ромой» 1 июля 2021 года. До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.