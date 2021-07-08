Моуринью сорвал тонировку стёкол во время первой пресс-конференции на посту тренера «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в очередной раз отличился эпатажным поступком.

Во время своей первой пресс-конференции в качестве наставника римлян португальский специалист показал рукой, что стоит сделать небольшую паузу, затем встал с места, подошёл к окнам и сорвал тонировку. Судя по всему, Моуринью посчитал, что в зале мало света.

Видео можно посмотреть в "твиттере" Sky Sports.

Моуринью начал работу с «Ромой» 1 июля 2021 года. До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.