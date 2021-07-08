Моуринью объяснил, почему решил возглавить «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью объяснил, почему решил возглавить римскую команду.
«Нравится ли мне город? Я здесь не из-за города, я ведь не в отпуске. Хочу поблагодарить фанатов за их теплый приём, это было невероятно, поскольку я до сих пор ничего не сделал во главе команды. У клуба есть чёткий проект, он стремится в будущее. «Рома» не хочет успеха сегодня, но она хочет устойчивости в будущем. Все в клубе готовы работать с энтузиазмом. Вот почему я здесь», — приводит слова Моуринью Football-Italia.
Моуринью начал работу с «Ромой» 1 июля 2021 года. До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.
- 8 июля 2021
-
20:33
-
20:30
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:38
-
19:29
-
19:25
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:41
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:21
-
18:11
-
18:04
-
18:01
-
17:57
-
17:41
-
17:33
-
17:23
-
17:19
-
17:15
-
17:13
-
16:59
-
16:59
-
16:53