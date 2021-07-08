Моуринью объяснил, почему решил возглавить «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью объяснил, почему решил возглавить римскую команду.

«Нравится ли мне город? Я здесь не из-за города, я ведь не в отпуске. Хочу поблагодарить фанатов за их теплый приём, это было невероятно, поскольку я до сих пор ничего не сделал во главе команды. У клуба есть чёткий проект, он стремится в будущее. «Рома» не хочет успеха сегодня, но она хочет устойчивости в будущем. Все в клубе готовы работать с энтузиазмом. Вот почему я здесь», — приводит слова Моуринью Football-Italia.

Моуринью начал работу с «Ромой» 1 июля 2021 года. До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.