Карагандинский «Шахтёр» подписал белорусского защитника Назаренко

Белорусский защитник «Акжайыка» Павел Назаренко подписал контракт с карагандинским «Шахтёром», сообщает Meta-ratings.kz.

Карагандинцы продолжают укреплять состав перед дебютом в Лиге конференций. По информации источника, очередным новичком казахстанских «горняков» стал защитник Павел Назаренко, способный закрыть всю правую бровку. В текущем сезоне на счету белоруса 13 матчей и один гол в чемпионате Казахстана. Назаренко — воспитанник минского «Динамо».



Ранее «Шахтёр» пополнили защитник Абдель Ламанж, опорный полузащитник Эдин Рустемович, форвард Оралхан Омиртаев, а также голкипер Игорь Трофимец. В то же время трансфер ганского защитника Дэвида Мавутора сорвался из-за более выгодного предложения от тбилисского «Динамо».