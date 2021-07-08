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Карагандинский «Шахтёр» подписал белорусского защитника Назаренко

Карагандинский «Шахтёр» подписал белорусского защитника Назаренко
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Белорусский защитник «Акжайыка» Павел Назаренко подписал контракт с карагандинским «Шахтёром», сообщает Meta-ratings.kz.

Карагандинцы продолжают укреплять состав перед дебютом в Лиге конференций. По информации источника, очередным новичком казахстанских «горняков» стал защитник Павел Назаренко, способный закрыть всю правую бровку. В текущем сезоне на счету белоруса 13 матчей и один гол в чемпионате Казахстана. Назаренко — воспитанник минского «Динамо».

Ранее «Шахтёр» пополнили защитник Абдель Ламанж, опорный полузащитник Эдин Рустемович, форвард Оралхан Омиртаев, а также голкипер Игорь Трофимец. В то же время трансфер ганского защитника Дэвида Мавутора сорвался из-за более выгодного предложения от тбилисского «Динамо».

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