«Спартак» начал антиковидную вакцинацию футболистов

Сегодня, 8 июля, московский «Спартак» начал вакцинацию своих футболистов от коронавирусной инфекции.

«В «Спартаке» приступили к вакцинации от коронавируса. Первый этап добровольной вакцинации прошёл сегодня на тренировочной базе в Тарасовке», — написала пресс-служба красно-белых в «Инстаграме».

Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.

Первым антиковидную вакцинацию в полном составе начал казанский «Рубин», вслед за которым стали прививаться и другие клубы РПЛ.