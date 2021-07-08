«Спартак» начал антиковидную вакцинацию футболистов

Сегодня, 8 июля, московский «Спартак» начал вакцинацию своих футболистов от коронавирусной инфекции.
«В «Спартаке» приступили к вакцинации от коронавируса. Первый этап добровольной вакцинации прошёл сегодня на тренировочной базе в Тарасовке», — написала пресс-служба красно-белых в «Инстаграме».
Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.
Первым антиковидную вакцинацию в полном составе начал казанский «Рубин», вслед за которым стали прививаться и другие клубы РПЛ.
- 8 июля 2021
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