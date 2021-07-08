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«Реал» продлил контракт с Начо

«Реал» продлил контракт с Начо
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Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «сливочных». Новое соглашение 31-летнего испанца с «Королевским клубом» рассчитано до лета 2023 года.

Начо является воспитанником «Реала». Он находится в системе клуба с 2001 года. Защитник привлекается к матчам за основной состав «сливочных» с 2011 года. Он провёл 231 матч в футболке мадридцев во всех турнирах и забил 11 голов. Transfermarkt оценивает стоимость Начо в € 10 млн.

Мадридская команда заняла второе место по итогам минувшего сезона испанской Примеры. Победителем чемпионата страны стал мадридский «Атлетико». Стоит отметить, что в межсезонье у «Реала» сменился тренер — место Зинедина Зидана занял Карло Анчелотти, который уже работал в клубе.

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