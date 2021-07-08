В Англии могут объявить выходной в случае победы сборной в финале Евро-2020

На сайте парламента Великобритании запустили петицию с просьбой объявить в стране выходной в случае победы сборной Англии на чемпионате Европы — 2020.
Накануне, 7 июля, национальная команда в полуфинальном матче одолела Данию. В основное время соперники обменялись голами, а в дополнительное англичане заработали пенальти и вырвали победу — 2:1.
На данный момент подпись под петицией поставили уже более 250 тыс. человек. Ранее говорилось, что если она соберёт 100 тыс. подписей, парламент будет обязан рассмотреть инициативу граждан.
В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 8 июля 2021
-
23:25
-
23:12
-
22:40
-
22:39
-
22:23
-
22:18
-
21:59
-
21:33
-
21:31
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:47
-
20:33
-
20:30
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:38
-
19:29
-
19:25
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:41
-
18:33
-
18:29
-
18:23