Семак просит «Зенит» подписать 33-летнего защитника «Нанта» Паллуа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак просит петербургский клуб подписать центрального защитника «Нанта» Николя Паллуа. Об этом сообщает французский инсайдер Мохамед Тубаш-Тер на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, сине-бело-голубые уже вышли на представителей 33-летнего футболиста и готовы вести переговоры. В минувшем сезоне французский защитник Паллуа сыграл за «Нант» 35 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость Николя в € 1,5 млн.

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России. Новый сезон петербуржцы начнут встречей за Суперкубок России со столичным «Локомотивом» 17 июля. Игра пройдёт в Калининграде. Начало — в 19:00 мск.