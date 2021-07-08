Нападающий ЦСКА может продолжить карьеру на Украине

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин может продолжить карьеру на Украине. В услугах 21-летнего белоруса заинтересовано киевское «Динамо», информирует украинский журналист Игорь Бурбас в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, переговоры сторон по Шкурину уже находятся на финальной стадии. Речь идёт об аренде с последующим правом выкупа.
Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.
В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, футболист, выступавший за национальную сборную Беларуси, был исключён из её состава, а также лишён льготы по отсрочке от воинской службы после заявлений в адрес действующего президента страны Александра Лукашенко.
Ранее СМИ писали о возможном переезде Шкурина в Израиль.
- 8 июля 2021
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