Клаудиньо подтвердил, что вёл переговоры с «Зенитом»

Полузащитник бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригес, известный также, как Клаудиньо, подтвердил факт переговоров с «Зенитом» о возможном трансфере.
«Разговоры о переезде в Европу становятся более конкретными, когда открывается трансферное окно. Потом они ещё больше набирают обороты. У меня были переговоры с «РБ Лейпциг» и «Зенитом», но что-то конкретное должно начаться сейчас. Я уже сказал президенту клуба, что счастлив в команде, но если я уйду, это должно быть хорошо и для меня, и для клуба. Сегодня за ту же зарплату я бы выбрал Европу. Мечтаю играть в Лиге чемпионов», — цитирует Клаудиньо UOL.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн. Учитывая тот факт, что Клаудио Родригес входит в систему клубов компании «Ред Булл», фаворитом в борьбе за него считается именно «Лейпциг». Клаудиньо выступает на позиции атакующего полузащитника, который может сыграть на любом из флангов.
- 8 июля 2021
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