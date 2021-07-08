Моуринью: я бы нокаутировал Роналду, играя в центре защиты

Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавивший римскую «Рому», высказался об очередном пересечении в карьере с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду не стоит меня бояться, потому что я не играю на позиции центрального защитника. Если бы я играл в центре обороны, то, конечно, нокаутировал бы его. Но сейчас у меня нет для этого качеств. Я слишком стар для этого», — приводит слова Моуринью издание MSN.

Моуринью начал работу с «Ромой» 1 июля 2021 года. До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.