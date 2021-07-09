Кьеллини: когда Манчини сказал, что мы должны выиграть Евро, подумали, что он сумасшедший

Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, как игроки национальной команды отнеслись к энтузиазму главного тренера Роберто Манчини.

«Финал — это мечта, которую мы пытались воплотить в жизнь более трёх лет, и тренер вбивал нам мысль о финале, пока она не стала реальностью. Однако когда он перед началом чемпионата Европы сказал нам, что мы должны стремиться выиграть турнир, мы подумали, что он сумасшедший», — цитирует Кьеллини Rai Sport.

Финальная встреча Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в воскресенье, 11 июля. Начало — в 22:00 мск. Итальянцы на пути в финал обыграли сборную Испании. Для выявления победителя потребовалась серия пенальти. Англичане взяли верх над сборной Дании, встреча закончилась после дополнительного времени.