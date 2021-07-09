Кьеллини: когда Манчини сказал, что мы должны выиграть Евро, подумали, что он сумасшедший

Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, как игроки национальной команды отнеслись к энтузиазму главного тренера Роберто Манчини.
«Финал — это мечта, которую мы пытались воплотить в жизнь более трёх лет, и тренер вбивал нам мысль о финале, пока она не стала реальностью. Однако когда он перед началом чемпионата Европы сказал нам, что мы должны стремиться выиграть турнир, мы подумали, что он сумасшедший», — цитирует Кьеллини Rai Sport.
Финальная встреча Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в воскресенье, 11 июля. Начало — в 22:00 мск. Итальянцы на пути в финал обыграли сборную Испании. Для выявления победителя потребовалась серия пенальти. Англичане взяли верх над сборной Дании, встреча закончилась после дополнительного времени.
- 9 июля 2021
-
00:41
-
00:36
-
00:11
- 8 июля 2021
-
23:59
-
23:49
-
23:44
-
23:25
-
23:12
-
22:40
-
22:39
-
22:23
-
22:18
-
21:59
-
21:33
-
21:31
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:47
-
20:33
-
20:30
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:38
-
19:29
-
19:25
-
19:15
-
19:14
-
18:58